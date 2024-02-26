Господарський суд Хмельницької області повернув у державну власність 3 га земель лісового фонду Старокостянтинівської міської громади, вартістю майже 45 млн грн. Про це у понеділок, 26 лютого, повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

«Ці землі були незаконно передані у комунальну власність під виглядом земель сільськогосподарського призначення. Після трьох судів, у лютому 2024 року рішення набрало законної сили і землі лісового фонду передали у державну власність в особі Хмельницької обласної військової адміністрації», – розповіла ZAXID.NET прес-секретарка Хмельницької обласної прокуратури Марина Тисячна.

Рішенням суду накази ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області визнали недійсним і скасували державну реєстрацію земельних ділянок.

Додамо, що вартість 3 га земель лісового фонду оцінюється у майже 45 млн грн.