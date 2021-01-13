Хорватія у середу, 13 січня, оновила правила в’їзду на свою територію. Іноземці, в тому числі українці, тепер будуть зобов’язані не лише пред’явити негативний тест на коронавірус, але і відправитися на двотижневу самоізоляцію.

Під час в’їзду потрібно буде пред’явити негативний результат ПЛР-тесту, який був зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до в’їзду. 14-денна самоізоляція буде обов’язковою, але її можна буде скоротити до семи днів за умови здачі додаткового тесту за власні гроші в Хорватії після тижневої самоізоляції.

Без тесту і самоізоляції в країні можна перебувати не більше 12 годин. Це стосується людей, які приїжджають із невідкладних причин і тих, хто їде транзитом.

Громадяни України не мають права на в’їзд до Хорватії з туристичною метою. Однак ця заборона не поширюється на громадян України, які мають дозвіл на проживання в країнах ЄС за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту та згоди на самоізоляцію.

Нові правила діятимуть з 14 до 31 січня включно. Детальніше про правила в’їзду й перебування в Хорватії у цей період можна прочитати у повідомленні посольства Хорватії в Україні.

Нагадаємо, що з 15 січня також зміняться правила в’їзду українців до Австрії й Англії.