Страсна п'ятниця (також Стражденна, Велика, або Свята), згідно з християнським віровченням, є днем розп'яття Христа

Страсна п'ятниця (також Стражденна, Велика, або Свята), згідно з християнським віровченням, є днем розп'яття Христа. Це час глибокого роздуму і покаяння. У цей день християни згадують страждання та жертву Ісуса Христа заради спасіння людства від гріха, дотримуються різних заборон і обмежень, щоб виразити пам'ять та покору перед муками Спасителя.

У цей день прийнято тримати дуже строгий піст аж до повної відмови від їжі, пише Дзеркало тижня. Увечері ж можна з'їсти трохи хліба і випити води. Це має статися після того, як відбудеться чин виносу Плащаниці.

У Страсну п'ятницю також не можна робити будь-яку роботу по дому, прибирання необхідно закінчити в Чистий четвер.

Не можна також шити, вишивати, прати, колоти дрова. Забороняється і будь-яка інша робота сокирою та інвентарем з металу.

Не можна робити ніяку роботу на землі: не можна орати, боронувати – вчиняти будь-які дії, під час яких необхідно проткнути землю залізом. Згідно з віруваннями, якщо посіяти в цей день насіння, то врожаю не буде.

Під забороною – будь-які веселощі. Давня приказка говорить: «Хто у Страсну п'ятницю веселиться, той весь рік буде плакати». У цей день замовкали дзвони, в хаті говорили тихо.