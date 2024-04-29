Страсний тиждень – останній перед Великоднем тиждень посту, який починається відразу після Вербної неділі. У ці дні віряни згадують про страждання і смерть на хресті Ісуса Христа. Це час прояву найбільшої любові Бога до людей, який треба прожити у тиші і з вдячністю за наше спасіння, наголошує Церква. Тому ми не стільки дбаємо про чистоту наших осель, ошатність одягу при підготовці до Великодня, скільки налаштовуємося внутрішньо і духовно.

Цей останній тиждень Великого посту, який тривав сім тижнів, є найсуворішим. Тому усі вимоги постування є актуальними: не можна їсти м’яса, риби, яєць, молочних продуктів. А також варто скоротити кількість прийомів їжі.

«Рекомендується їсти один раз на добу – ввечері. У понеділок та вівторок можна їсти сирі овочі та фрукти, а також хліб, мед і горіхи. У середу можна також їсти хліб, овочі та фрукти, холодну сиру їжу без масла. У четвер дозволяється їсти гарячу рослинну їжу з олією двічі на день. У п’ятницю потрібно взагалі утриматися від прийому їжі. У суботу можна один раз на день поїсти гарячої рослинної їжі, але без олії», – пише сайт «Рідна».

Ці вимоги зараз не є такими суворими, адже люди, які ходять на роботу, мають харчуватися повноцінно, однак якщо немає застережень з приводу здоров’я та інших проблем, варто обмежуватися в їжі максимально.

У цей період християни мають якнайкраще очиститися і підготуватися до Великодня. Страсний тиждень треба провести у молитві і покуті. Тому заборонені будь-які розваги, не можна ні танцювати, ні співати. Якщо на ці дні припадає якесь особисте свято – день народження чи іменини, то святкування слід перенести. Варто утримуватися від інтимного життя.

Ну і, звісно, лаятися, лихословити, ображати ближніх, заздрити є особливо сильними гріхами у Страсний тиждень. Упродовж тижня не рекомендується висаджувати будь-що на городі.

У п’ятницю Ісус помер на хресті. У цей день не можна пекти, прибирати і робити будь-яку роботу вдома. Піст є найсуворішим.

Священики закликають відмовитися від соціальних мереж і провести цей час в тиші, думках і молитвах. Головним завданням Страсного тижня є щире каяття, підтримка ближніх і підготовка до найбільшого християнського свята. Тому все, що заважає цьому, варто відкинути.

«Непорядні люди не повинні перешкодити нам бути добрими. Тобто не варто відмовлятися бути доброю людиною через непорядних людей. Ми є в набагато кращій ситуації від очевидців цього Страсного тижня, бо знаємо, чим він закінчився. Ми знаємо, що через тиждень буде Великдень. Це – день перемоги, який вже ніхто ніколи не зможе викреслити з історії людства. Бо це перемога не людей, а Бога, це перемога над смертю, над гріхом. Це – подарунок відкуплення», – зазначив владика УГКЦ Володимир Груца.

Страсний тиждень розпочинається з Великого понеділка. У цей день можна зайнятися домашньою роботою, закінчити всі справи вдома – відремонтувати щось, пофарбувати, прибрати.