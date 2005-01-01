Хто запустив сирени у Львові, мають з’ясувати до четверга

Одні налякалися, інші взагалі не чули. Несподівано у понеділок ввечері у місті запрацювала сирена оповіщення. У Львівській облдержадміністрації повідомили – тривожний сигнал пролунав безпідставно. Тому за цим фактом розпочали службову перевірку.

Сирени спрацювали близько о пів на одинадцяту вечора. Деяких львів’ян стривожили вони не на жарт.

«В центрі ми живемо, дуже страшно було. Включили телебачення. Там нічого не показували – нам це ще страшніше стало від того, що ти не знаєш, що робити. Зайшли у Facebook, згодом трошки заспокоїлись», – пригадує львів’янка.

У Facebook з’ясувалось, що не у всіх районах міста пролунала сирена. Начальник управління оперативно-чергової служби облдержадміністрації повідомив, що автоматизована система оповіщення облаштована так, що без втручання людини увімкнути її неможливо.

«Там стоїть ряд запобіжних заходів, не виконавши певної процедури, певного алгоритму, включити систему неможливо. Ми не виключаємо ніяких факторів, зокрема і технічні причини і суб’єктивні причини. Для цього зараз проводиться розслідування комісією, яка створена за наказом голови державної обласної адміністрації», – сказав начальник управління оперативно-чергової служби Львівщини Микола Сень.

У Львові є п’ять автоматичних телефонних станцій, які забезпечують зв’язок до самих сирен. Належать вони «Укртелекому». У компанії вже заявили – їхні працівники не причетні до несанкціонованого оповіщення.

«Після того, як це сталося, ми перевірили з спеціалізованою охороною, чи було якесь проникнення на територію АТС, які забезпечують безпосередньо зв'язок. А це 5 АТС, з яких відходять канали зв'язку до цих сирен. Жодних втручань не було, і це підтвердила і комісія МВС», – пояснив речник ПрАТ «Укртелеком» Михайло Шуранов.

Спеціальна комісія при облдержадміністрації з’ясовує також, чому оповіщення чули не всюди. Результати мають повідомити вже в четвер. Тим часом львів’яни не готові сказати, що ж потрібно робити під час тривожного сигналу.

Звук електросирени – це сигнал «Увага всім». Почувши його, треба ввімкнути радіо або телебачення. Там у спеціальному повідомленні й скажуть, що робити далі.