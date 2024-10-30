Одним із найвідоміших символів свята є гарбузовий світильник – “ліхтар Джека”

Гелловін давно став символом містичності по всьому світу. Свято страху та веселощів бере початок із кельтської культури: люди вірили, що саме в цю ніч кордон між світом живих і мертвих стирається, дозволяючи духам повертатися на землю. З часом Гелловін трансформувався, поєднавши елементи стародавніх вірувань і сучасної попкультури. Зараз його святкують у ніч проти 1 листопада у багатьох країнах, де Гелловін став приводом для тематичних костюмованих вечірок, дитячих забав з випрошуванням солодощів і веселих вуличних заходів.

В Україні Гелловін також відзначають, хоча не з таким розмахом, як за кордоном. Розповідаємо більше про те, звідки взялося це свято і як його відзначають.

Історія походження Гелловіну

Свято Гелловін бере свій початок на Британських островах. Спершу він був присвячений святкуванню закінчення сезону жнив і збору врожаю. Як пише УНІАН, у кельтів свято називалось не Гелловін, а Самайн, що у перекладі означає «захід літа». Кельти дякували за дари землі не тільки богам, а й своїм предкам.

Пізніше з приходом християнства на острови у свята з’явився інший сенс. Гелловін став днем пам’яті святих церкви і покійних предків, а відзначали його здебільшого шотландці та ірландці. За віруваннями, саме в цей день межа між світом живих і мертвих ставала тоншою, і духи могли повертатись у наш світ. І щоб нечисть прийняла людей за своїх, всі виряджалися в страхітливі костюми.

В Америку традиція святкування Гелловіну потрапила в ХІХ столітті разом із емігрантами з Ірландії та Шотландії, а згодом свято поширилося і на інші країни світу​ та стало всесвітньо відомим, набуваючи нових сенсів.

Коли святкують Гелловін

Щорічно це містичне свято відзначають в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. За західноєвропейською традицією, День усіх святих відзначають 1 листопада. А вечір напередодні, присвячений спочилим родичам, і називається All Hallows Evening, що перекладається як «вечір усіх святих». Так і з'явилася назва свята – Гелловін, і дата – 31 жовтня.

Традиції святкування Гелловіну

Костюмовані вечірки. Однією з головних традицій є перевдягання в костюми привидів, вампірів, відьом або інших містичних персонажів, що має відлякувати злих духів. Сьогодні костюми варіюються від страшних до комічних, включаючи відомих кіногероїв та вигаданих персонажів.

Випрошування солодощів або «Trick-or-Treat». Діти одягаються в костюми і ходять від будинку до будинку, випрошуючи цукерки або інші ласощі. Традиція має коріння в обрядах стародавньої Європи, коли люди давали їжу, щоб умилостивити духів і захистити свої оселі.

Прикраси та ліхтарі Джека. Гарбузи з вирізаними обличчями та свічками всередині стали справжнім символом свята. Вони не тільки надають святу містичної атмосфери, але й вважаються оберегами від злих духів. Цей символ виник з ірландської легенди про фермера на ім'я Джек, який обдурив диявола й отримав від нього обіцянку не забирати його душу до пекла. Проте за гріхи його не пустили і до раю. Тоді диявол кинув Джеку тліюче вугілля з пекельного багаття, щоб той освітлював собі шлях у темряві. Джек поклав вуглину в порожню ріпу і був змушений вічно блукати у темряві, так і не знайшовши собі місця.

Згодом ріпу замінили гарбузом, який був доступнішим, щоб прикрашати власні оселі. Так ліхтар Джека став символом неприкаяної душі, яка блукає у темряві, і водночас основним атрибутом Гелловіну.