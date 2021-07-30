У Івано-Франківську курс «Основи християнської етики» викладається з 1992 року

Депутати Івано-Франківської міської ради закликали прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра освіти Сергія Шкарлета повернути в шкільну програму християнську етику. Відсутність цього предмету, на думку депутатів, «може сприяти втраті незалежності України». За відповідне звернення до Шмигаля та Шкарлета на позачерговій сесії у п’ятницю, 30 липня, проголосувало 30 депутатів з 36 присутніх.

У зверненні івано-франківських депутатів йдеться, що вони занепокоєні тим, що Міносвіти не включило до переліку навчальних програм для шкіл предметів морально-духовного спрямування. На їх думку, це може сприяти втраті незалежності.

«Ми, депутати Івано-Франківської міської ради, висловлюємо своє занепокоєння з того приводу, що Міністерство освіти і науки не включило в перелік навчальних програм для закладів загальної середньої освіти програмами морально-духовного спрямування, натомість включено предмети прогендерного спрямування, які несуть загрозу моральності учнів, суперечать сімейним цінностям та загрожують інституту сім’ї», – зазначено у зверненні.

Також у зверненні депутати нагадали, що в Івано-Франківській міській територіальній громаді курс «Основи християнської етики» викладається з 1992 року. «За тридцять років Незалежності України створено систему викладання курсу, проводиться виховна, позашкільна робота, обладнано навчальні кабінети, оформлено каплички, які є духовними осередками життя наших шкіл...Щоб не втратити незалежність, збудувати міцну державу, зберегти святий обов’язок перед минулими поколіннями українців, які залишили нам у спадок любов до України, просимо Вас стати на захист духовних цінностей», – йдеться в документі.

Додамо, що 19 липня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оприлюднив на своїй сторінці пост у якому також закидав міносвіти невключення предмету християнської етики до шкільної програми. «До програми Нової української школи для учнів 5 – 9 класів не потрапила жодна з програм морально-духовного спрямування. При тому, що програми «Основи християнської етики», «Біблійна історія та християнська етика» та «Християнська етика в українській культурі» успішно пройшли комісію з етики та курсів морально-духовного спрямування. Я вважаю, що вивчення християнської етики потрібне та завжди актуальне! Це частина нашої культури! Мою думку поділяє Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради і готує лист до Міністерства освіти та науки з проханням доповнити список та включити до нього Християнську етику», – написав міський голова.

У березні 2021 року міністр освіти Сергій Шкарлет прокоментував дискусію щодо повернення у шкільну програму предмету "Основи християнської етики". За його словами цей предмет не може бути обов’язковим для вивчення. «Саме навчальний заклад ухвалює рішення щодо включення до освітньої програми одного з предметів, наприклад, "Етика", "Культура добросусідства" або іншого курсу морального спрямування. Або вивчення відповідних питань в рамках інтегрованих курсів, наприклад, "Здоров’я, безпека та добробут», – зазначив Шкарлет.