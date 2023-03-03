Минулого року на Львівщині для переселенців відремонтували 27 закладів

Із обласного бюджету Львівської області у 2023 році витратять на створення додаткових місць для переселенців 100 млн грн. За ці гроші відремонтують 23 об’єкти у 21 громаді області. Це допоможе розселити 1283 людини, повідомляє прес-служба Львівської обласної військової адміністрації.

Окрім 100 млн грн з бюджету області на роботи витратять ще 2 млн субвенції з місцевих бюджетів. Для закупівлі техніки і меблів у житло для переселенців в ЛОВА планують залучати допомогу міжнародних партнерів та благодійних організацій.

За словами першого заступника голови ЛОВА Андрія Годика, у 2022 році на Львівщині відремонтували 27 закладів, де розселили 2818 переселенців.

«З досвіду минулого року можна стверджувати, що реновація наявних об’єктів соціальної інфраструктури – один з найдієвіших способів збільшення житлового фонду для переселенців. Тому ми продовжимо ці роботи», – говорить Андрій Годик.

Нагадаємо, що у Новояричівській громаді на Львівщині збудували 30 квартир для переселенців на базі колишнього гуртожитку.