Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими за формулою «всіх на всіх»

Під час чергового обміну полоненими у понеділок, 9 червня, з Росії в Україну повернули двох захисників із Рівненщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Серед звільнених сьогодні воїнів є два наші земляки з Рівненщини. Один із них 22-річний старший матрос із Рівненського району, інший – 20-річний молодший сержант з Сарненщини», – написав Олександр Коваль у телеграмі.

Водночас детальнішої інформації про звільнених воїнів у Рівненській ОВА не розголошують.

Додамо, що 9 червня Україна та Росія здійснили перший етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». У межах цих обмінів до України планують повернути всіх поранених і хворих військовослужбовців, а також молодих бійців до 25 років.