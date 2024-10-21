Під час обміну 18 жовтня до України повернули 95 полонених військових

Під час чергового обміну полоненими 18 жовтня з Росії в Україну повернули двох військовослужбовців із Волині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Серед звільнених:

25-річний нацгвардієць із Ковеля Андрій Богдан, який у 2019 році долучився до лав «Азову» і зустрів повномасштабне вторгнення в Маріуполі. Військовослужбовець потрапив у полон у травні 2022 року, а у серпні 2023 року так званий «суд ДНР» засудив його до 25 років колонії.

20-річний Іван Скоропада з села Гірники Ковельського району. Молодший сержант 95 окремої десантно-штурмової бригади перебував у полоні з серпня 2023 року.

Нагадаємо, 18 жовтня Україна провела 58-й обмін військовополоненими з російською стороною, у результаті якого додому повернулись 95 українських захисників. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що особливість нового обміну в тому, що додому повернулися українці, які отримали так звані «вироки» псевдосудової системи окупантів. Зокрема, 28 захисників були «засуджені» до тривалих термінів, а 20 – отримали довічне ув’язнення.