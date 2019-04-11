Із вікна Сихівського відділу поліції погрожував стрибнути чоловік

Подія сталася у Львові на просп. Червоної Калини, 66. Із вікна на четвертому поверсі будівлі Сихівського райвідділу поліції погрожував стрибнути 28-річний чоловік. Його напередодні затримали для перевірки щодо причетності до скоєння крадіжки.

Як повідомив з місця події журналіст ZAXID.NET Новин, з’ясувалося, що під час розмови зі слідчим хлопець виліз на підвіконня, почав кричати та вимагати викликати на місце події журналістів. Свої дії він відмовився пояснити. Перебуваючи на підвіконні, він кричав: «Ви не хочете мене почути? Чому ви мене не слухаєте?».

«Близько 17:30 у Сихівському відділі поліції раніше судимий вчинив провокацію під час проведення першочергових слідчих дій. Чоловік – 28-річний мешканець Тернопільської області, який може бути причетним до скоєння пограбування, вискочив на підвіконня та вимагав спілкування з представниками засобів масової інформації», – повідомили у відділі комуніцкації Головного управління Нацполіції Львівщини.

Пограбування, до скоєння якого може бути причетний чоловік, сталось 10 квітня близько 1:30 на проспекті Червоної Калини. Зловмисники, погрожуючи насильством, відібрали у перехожого, 33-річного львів’янина, гроші, мобільний телефон, золоту каблучку, обручку, годинник «Apple Watch» та банківські картки – всього на загальну суму близько 60 тис. грн.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

До слова, чоловіка раніше притягали до кримінальної відповідальності. Він був засуджений за крадіжку і пограбування.

«Чоловік раніше судимий за крадіжки та пограбування. Як було встановлено оперативниками, він може бути причетним до пограбування, яке відбулось цієї ночі. Його запросили у відділ поліції для надання свідчень та пояснень. Під час розмови з працівником поліції він вискочив на підвіконня і вимагав, щоб до нього прибули журналісти. Існує ряд прямих доказів, котрі свідчать про те, що він таки причетний до скоєння цього злочину. Ймовірно, він вирішив у такий спосіб уникнути відповідальності», – прокоментував ситуацію Валерій Середа.

Після розмови зі своїм другом, яка тривала близько півгодини, він погодився злізти з підвіконня. Чоловіка затримали. За словами правоохоронців, він міг перебувати під дією наркотичних речовин.