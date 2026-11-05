Кабмін розширив можливості приватної ППО

Кабінет Міністрів у четвер, 4 листопада, розширив можливості підприємств у межах експериментального проєкту приватної протиповітряної оборони та змінив правила його роботи. Зокрема, компанії зможуть захищати об’єкти інших підприємств, передавати засоби ППО та залучати до оборони пілотовані повітряні судна. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Оновлення мають посилити спроможності протиповітряної оборони на тлі зростання російських атак на об’єкти критичної інфраструктури.

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Уряд ухвалив шість основних змін до експериментального проєкту:

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підприємства, які вже долучилися до приватної ППО, зможуть захищати не лише власні об’єкти, а й майно інших компаній – на підставі відповідного договору;

уповноважені підприємства зможуть передавати засоби протиповітряної оборони одне одному в користування за спільним рішенням із командуванням Повітряних сил;

розширено критерії участі в проєкті: долучитися зможуть підприємства зі статусом резидента Defence City та/або ті, які Міністерство оборони визначило критично важливими;

до складу груп протиповітряної оборони дозволили залучати пілотовані повітряні судна;

розширили можливості використання дронів-перехоплювачів, зокрема врегулювали застосування бойових частин та електродетонаторів;

мінімальний вік учасників груп приватної ППО знизили з 21 до 18 років.

Водночас приватні групи й надалі працюватимуть під контролем військового командування та в межах єдиної системи протиповітряної оборони Збройних сил України.

Нагадаємо, що експериментальний проєкт дає змогу підприємствам додатково захищати працівників, виробничі потужності та енергетичні об’єкти, які регулярно атакують російські безпілотники. У Міноборони зазначають, що залучення приватних груп дає змогу швидше нарощувати можливості протиповітряної оборони без додаткового навантаження на підрозділи Сил оборони України. Зокрема, 27 жовтня стало відомо, що «Нова пошта» створила власну ППО.