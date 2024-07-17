Волинська область отримає 102,8 млн грн із держбюджету на компенсацію купівлі житла військовим та членам їхніх родин. Про це ZAXID.NET повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.

У 2024 році субвенцією зможуть скористатися 45 волинян. Зокрема, йдеться про:

27 осіб з інвалідністю внаслідок війни I-II групи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;

5 членів сімей полеглих військових;

5 людей з інвалідністю внаслідок війни I-II групи, які брали участь в бойових діях на території інших держав;

8 внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в АТО/ООС і визнані учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

Як уточнила ZAXID.NET речниця Волинської ОВА Каріна Мариневич, отримати компенсацію зможуть ті військовослужбовці, які перебувають на квартирному обліку. Після придбання житла, їм повернуть гроші із субвенції.

За словами виконувача обов'язків міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна, відомство зібрало від областей зведену інформацію про потребу на виплату грошової компенсації на придбання житла. Найближчим часом місцеві розпорядники вже перераховуватимуть згідно з помісячним розписом грошову компенсацію на спеціальні рахунки одержувачів, які відкрили в «Ощадбанку».

«Після отримання коштів ветерани та члени сімей загиблих самостійно обирають житло, яке бажають придбати. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному – за умови, що воно обов’язково введено в експлуатацію», – зазначив посадовець.

Додамо, що 2 липня 2024 року Кабінет Міністрів затвердив розподіл 5,7 млрд грн житлових субвенцій на виплату ветеранам та членам їхніх сімей грошової компенсації за придбання житла. У 2023 році розмір субвенції складав 5,9 млрд грн. Тоді нею скористалися 2155 українців.