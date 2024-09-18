Підозрюваний видавав накази про своє преміювання у 2022-2023 роках

У Коломиї керівника комунального підприємства підозрюють у зловживанні службовим становищем в умовах воєнного стану. За виписування собі премій на понад 280 тис. грн посадовцю загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 18 вересня, підозрюваний у 2022 та 2023 роках підписав та видав накази про преміювання працівників комунального підприємства та себе особисто.

«На підставі цього бухгалтерією підприємства проводились відповідні нарахування та здійснювались виплати. Такими діями завдано матеріальну шкоду комунальному підприємству на понад 280 тис. грн», – інформують правоохоронці.

За зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно та в умовах воєнного стану директору КП загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.