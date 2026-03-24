Павло Овчинніков керує ДП «Львіввугілля» з січня 2025 року

Поліцейські оголосили підозру виконувачу обов’язків гендиректора ДП «Львіввугілля» Павлу Овчиннікову у розтраті понад 1,1 млн грн підприємства. Йдеться про незаконні виплати кільком звільненим керівникам підрозділів. Також його відсторонили від посади.

Як повідомили у вівторок, 24 березня, у поліції та прокуратурі Львівщини, у лютому цього року керівник підприємства звільнив трьох підлеглих працівників: заступника генерального директора, начальника відділу безпеки та директора з кадрових питань, оформивши на них незаконні виплати.

«При цьому в наказах він послався на норму законодавства, яка передбачає виплату компенсації у розмірі шестимісячного заробітку, однак застосовується виключно до членів виконавчих органів господарських товариств. Водночас звільнені працівники працювали на державному підприємстві та не підпадали під дію цієї норми, про що керівник достеменно знав», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За версією слідства, унаслідок таких дій виконувача обов’язків державному підприємству завдано збитків на понад 1,1 млн грн.

Керівнику ДП «Львіввугілля» Павлу Овчиннікову вручили підозру

Керівнику держпідприємства повідомили про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ). За клопотанням прокурорів, підозрюваного відсторонили від посади. Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав в.о. гендиректора ДП «Львіввугілля» Павло Овчинніков. Він очолює підприємство з січня 2025 року.