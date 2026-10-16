На посаді вона пропрацювала майже два роки

Керівницю головного управління ДПС Тернопільщини Ольгу Ліщинську звільнили з посади. Цю інформацію підтвердили ZAXID.NET власні джерела в ДПС області.

Також про звільнення написав у своєму телеграм-каналі активіст Тарас Середич. Він зазначив, що Ольгу Ліщинську довго не звільняли з податкової служби, попри гучну справу про хабарництво на 75 тис. євро її заступниці Марії Мельник.

У податковій службі ZAXID.NET неофіційно розповіли, що поки що наказу на звільнення посадовиці не отримували, однак Ольга Ліщинська більше не керує установою.

Очолювати обласну податкову службу Ольгу Ліщинську призначили 17 лютого 2025 року. Вона замінила Руслана Цвігуна, а до цього упродовж року працювала в управлінні ДПС у Києві. Також Ольга Ліщинська мала досвід роботи в Бюро економічної безпеки та керувала управлінням податкового аудиту ДПС Волині. У 2015 році вона була у списку з 16 осіб, які претендували на посаду керівника податкової служби Львівщини.

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Ольга Ліщинська народилась 1972 року в селі Смолигів Волинської області. У1997 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію економіста.