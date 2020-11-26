Під час обшуків поліція вилучила мобільні телефони, «чорнові» записи та техніку

Кіберполіція припинила незаконну діяльність сайту азартних ігор, який створив 33-річний львів'янин. Ставки від гравців приймали у електронних валютах. Чоловік адміністрував сайт, проте ліцензії на таку діяльність не мав. Для роботи сайту він найняв чотирьох ІТ-спеціалістів, а для маскування діяльності сервери були розміщені за кордоном.

«Кіберполіцейські встановили, що 33-річний житель Львова створив сайт – букмекерську контору, де приймалися ставки від гравців у електронних валютах. Середня кількість відвідувачів ресурсу налічувала понад 1,5 тис. осіб на добу. Правопорушник заробляв на розміщенні реклами і безпосередньо на ставках гравців», – повідомили у поліції.

Під час обшуків у приміщенні, де був розташований офіс, поліція вилучила мобільні телефони, «чорнові» записи та комп’ютерну техніку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у липні цього року Верховна Рада прийняла закон про легалізацію грального бізнесу, який вводить кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії.

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