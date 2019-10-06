Протест львів'ян проти «формули Штайнмаєра» в одному фото

У неділю, 6 жовтня, близько двох тисяч львів'ян зібралися біля пам'ятника Тарасові Шевченку на віче «проти капітуляції». В акції взяли участь кілька політичних партій, Комітет майдану Львівщини та Студентське братство. Серед учасників немає партійних прапорів. Це вже друга акція протесту у центрі Львова проти так званої «формули Штайнмаєра». Аналогічні акції сьогодні паралельно відбуваються і в Києві та ще кількох містах. У Львові протестувальники заявили про висунення владі «червоних ліній», порушення яких свідчитиме про здачу національних інтересів. Це, наприклад, скасування мовного закону, декомунізації, відведення військ чи послаблення санкцій проти Росії.

фото Ігоря Мартиніва для ZAXID.NET

фото учасників акції (Андрій Рачек, Дмитро Панов, Тарас Кунець, Тетяна Слюсарчук)