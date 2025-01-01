Процес відрізняється від звичного для бензинових чи дизельних машин, і існують важливі правила, яких потрібно дотримуватися

Автомобілі, що працюють на газі, потребують особливої уваги під час заправки. Процес відрізняється від звичного для бензинових чи дизельних машин, і існують важливі правила, яких потрібно дотримуватися, пише УНІАН.

Як правильно заправляти машину газом

Розповідаючи про те, як заправляти машину газом на заправці, потрібно обов'язково вказати «золоті» правила, які категорично не можна порушувати:

У жодному разі не паліть на заправці, адже це може призвести до серйозних наслідків. Часто на АЗС можна почути запитання про те, чи можна заправляти газом заведену машину. Відповідь – не можна: мотор має бути заглушений перед початком заправки. Якщо цього не зробити, то в паливній магістралі збільшиться тиск, що може стати причиною дорогих в ремонті проблем системи. Також існує ризик вибуху через іскри, що вилітають із глушника. Ось чому не можна заправляти заведену машину. Перед заправкою автомобіля потрібно перевірити, в якому стані клапани і заправний пристрій. Слідкуйте за правильністю розташування пістолета в балоні, коли ви вже почали самостійно заправляти машину. Якщо на заправці немає фахівця, який обслуговує клієнтів, водієві доведеться зробити все самостійно. Для початку потрібно під'єднати перехідник (у тому разі, якщо його використання передбачено конструкцією) і помістити в нього пістолет для заправки. Після активації подачі палива потрібно спостерігати за ступенем наповнення системи. Коли буде заправлено потрібну вам кількість газу або повний балон, після спрацьовування автоматики вимкніть пістолет і демонтуйте перехідник.

Коли найкраще заправляти газом

Бажано їздити на заправки ближче до ночі: там можуть бути менші черги та краще це робити посеред робочого тижня. Також варто згадати, через тиск у балоні в нього краще заправляти не більш як 80% від загального об'єму (особливо в спекотні пори року), роблячи поправку на властивість газу розширюватися при збільшенні температури.

Відповідь на питання, як часто заправляти машину, що працює на газі, дуже проста: це залежить від того, скільки ви їздите, але відвідувати АЗС вам точно доведеться регулярно. При цьому, газ можна використовувати повністю – автомобіль після цього ще трохи часу працюватиме на парах, а потім автоматично перемикнеться на бензин.

Що обрати: метан чи пропан

Те, яким газом краще заправляти машину, безпосередньо залежить від типу установки. Метан вважається безпечнішим і дешевшим, але його експлуатація та встановлення значно дорожчі. З іншого боку пропан знайти на заправках набагато простіше і його встановлення дешевше, але головний мінус у тому, що він вибухонебезпечніший і шкідливіший. Тому в цьому питанні вибір стоїть за власником автомобіля.