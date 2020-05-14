«Коли у неї почалась задишка, порадили пити заспокійливе»

52-річна львів’янка Леся Мельник стала сьомою жертвою коронавірусної інфекції у Львові. Жінка померла 16 квітня в Львівській обласній інфекційній лікарні. Син Лесі Мельник переконаний, що лікарі занадто пізно виявили у його матері Covid-19 і саме це могло призвести до її смерті.

Медики першої міської клінічної лікарні імені Князя Лева, де розпочинала своє лікування жінка, переконують, що робили у цій ситуації все, що могли. А поліція уже почала своє розслідування.

«Казали, що експрес-тест показав негативний результат і заспокоювали»

52-річна Леся Мельник працювала швеєю на фабриці «Грін коттон груп» у Львові. В кінці березня вона стала погано себе почувати і викликала додому сімейну лікарку. Після огляду лікарка повідомила, що у неї починається запалення легень, тому скерувала жінку у першу міську клінічну лікарню на обстеження.

«Там їй зробили експрес-тест на коронавірус, який показав негативний результат. Зробили рентген і сказали, що є обструктивний бронхіт. ПЛР-тест робити лікарі відмовились», – стверджує її син Юрій Мельник.

Жінка лежала в лікарні чотири дні, однак її стан не покращувався. За словами Юрія Мельника, родичі неодноразово просили медиків зробити їй ПЛР-тест, однак ті відмовлялись.

«Казали, що немає необхідності, що експрес-тест показав негативний результат, заспокоювали. Потім мені казали, що у них не було дозволу робити ПЛР-тест. Коли у неї почалась задишка, то сказали, що це паніка і порадили випити заспокійливе», – розповідає син померлої жінки.

Тим часом у рідних Лесі Мельник також почали проявлятись симптоми коронавірусної інфекції. У Юрія, його дружини та їхнього 4-річного сина почалась гіркота у роті, зник нюх. У Юрія почався сухий кашель, а в дружини піднялась температура.

«У п’ятницю [3 квітня] я звернувся на гарячу лінію МОЗ і пояснив ситуацію. Мама тоді вже була під кисневою маскою. Через годину мені передзвонили з лікарні і сказали, що не все так страшно. Потім зателефонували знову і сказали, що перевозять її в інфекційну лікарню. Я вже тоді приїхав на місце. Коли вони її вивезли на візку, бо йти самостійно вже не могла, то коридорі лікарні взяли ПЛР-мазок», – розповідає Юрій Мельник.

В інфекційній лікарні у Лесі Мельник з'явилися ускладення з нирками, загальний стан також не покращувався. Останні дні жінка провела на апараті ШВЛ, а 16 квітня померла.

«Ця жінка страждала на хронічне обструктивне захворювання легень»

За словами Юрія Мельника, позитивний результат ПЛР-тесту медики отримали лише 6 квітня, коли його матір уже три дні лежала в інфекційній лікарні. Попри це на офіційному сайті Львівської міськради повідомлялось, що ПЛР-тест підтвердив коронавірус у жінки ще 3 квітня.

Спочатку ту ж інформацію ZAXID.NET підтвердила лікуюча лікарка Лесі Мельник Ірина Гіщинська. «31 березня ми взяли в неї ПЛР-мазок і було призначене відповідне лікування. Скаржилася вона на підвищення температури до 38,5-39 градусів, задишку, кашель, загальну слабість. До поступлення [у лікарню] хворіла вдома близько півтора тижня. Вона проходила курс лікування, 3 квітня ми отримали позитивний результат ПЛР-тесту і відразу ж перевели в інфекційну лікарню», – розповіла Гіщинська.

Втім, головна лікарка першої міської клінічної лікарні Джаваіра Джафарова заявила ZAXID.NET, що насправді мазок на ПЛР-тест у пацієнтки взяли 3 квітня, а не 31 березня, як каже Гіщинська. «Ми зробили ПЛР-тест 3 квітня. Може, вона переплутала. В неї, знаєте, скільки хворих? Могла і наплутати», – заявила Джаваіра Джафарова.

Уже під час повторної розмови із ZAXID.NET Ірина Гіщинська заявила, що не пам’ятає точної дати, коли брала у Лесі Мельник мазок на ПЛР-тест. «У мене відділені є дуже багато пацієнтів. І точні дати я фізично не спроможна запам’ятати», – сказала Гіщинська.

Джафарова своєю чергою переконана, що Леся Мельник отримала у лікарні усю необхідну допомогу, а її смерть ніяк не пов’язана із тим, коли саме їй зробили тест на Covid-19.

«Ця жінка страждала на хронічне обструктивне захворювання легень. А ви знаєте, що дуже погано попереносить захворювання люди, у яких є складні супутні захворювання. Вона мала часто раніше хронічні бронхіти, мала торік пневмонію. Коли вона до нас надійшла, то одразу отримала повний курс лікування. Потім ми перевели її в інфекційну лікарню, де вона два тижні лежала», – розповідає Джаваіра Джафарова.

На початку квітня Covid-19 діагностували усій сім’ї Юрія Мельника, їх поклали у інфекційну лікарню і після успішного лікування виписали. За словами Юрія Мельника, його матір встигла заразити коронавірусом кількох пацієнтів, з якими лежала у першій міській лікарні. Однак у самій лікарні це заперечують.

«У тих пацієнтів, з якими вона перебувала у відділенні, тести були негативні, а в палаті вона була одна», – заявила лікуюча лікарка Лесі Мельник Ірина Гіщинська.

Юрій Мельник звернувся із заявою про злочин у Личаківський відділ поліції. Як повідомили ZAXID.NET у поліції, правоохоронці уже відкрили кримінальне провадження за ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником). Ведеться розслідування.

Джаваіра Джафарова каже, що у першій міській лікарні чекають на правоохоронців, бо вважають свої дії у ситуації із 52-річною пацієнткою правильними.

«Я дуже чекаю на слідчого, щоб він прийшов і з’ясував нарешті правду», – стверджує лікарка.

7 травня Юрій Мельник написав звернення в міністерство охорони здоров’я, де просить покарати винних у смерті матері та виплатити йому грошову компенсацію.