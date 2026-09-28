Михайло Кічковський очолював облраду з 2006 по 2010 рік

Колишній голова Закарпатської облради, громадсько-політичний діяч Михайло Кічковський помер у віці 79 років. До того, як очолити обласну раду, він працював журналістом, також в органах державної влади й місцевого самоврядування.

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Про смерть ексголови повідомили в Закарпатській обласній раді у понеділок, 28 вересня. Михайло Кічковський був депутатом районних рад, а також очолював Закарпатську облраду V скликання – з 2006 по 2010 рік. За даними пресслужби облради, значну частину своєї діяльності він присвятив розвитку транскордонної співпраці. Зокрема, очолював Раду міжрегіональної асоціації «Карпатський єврорегіон» та представляв Україну в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Михайло Кічковський також працював на посадах радників голови Закарпатської облдержадміністрації та міського голови Мукачева.

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Окреме місце у його професійному житті посідала журналістика. Михайло Кічковський отримав почесне звання «Заслужений журналіст України» та був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Він також залишив після себе значний творчий доробок як поет і публіцист.

Церемонія прощання та чин похорону відбудуться 29 вересня о 12:30 в Ужгородському греко-католицькому катедральному соборі.