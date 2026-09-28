Наразі в мерії працюють 395 людей

Ужгородські депутати внесли зміни до організаційно-штатної структури апарату та виконавчих органів міськради. Рішення ухвалили на засіданні сесії.

Зокрема, в міськраді ліквідували Департамент правового та організаційного забезпечення, створивши замість нього аналогічне за функціоналом управління з трьома відділами. Також ліквідували посади спеціалістів відділів експлуатації житлового фонду та забезпечення системи відеоспостереження.

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Натомість створили посади двох заступників начальників відділів у Департаменті міської інфраструктури (закупівлі та житловий фонд) та ввели нову посаду – головного спеціаліста-системного адміністратора відділу грантової роботи та інновацій.

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Під час реорганізації кількість службовців не збільшували. Як і раніше, у мерії працюватимуть 395 людей. На зарплати службовців Ужгородської міської ради у 2026 році заклали 328 млн грн при загальному бюджеті міста у 2,44 млрд грн.