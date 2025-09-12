Йдеться про Михайла Олексюка, який працював в ЧТУ з 2018 до 2021 рік

Колишнього керівника комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління» правоохоронці підозрюють у нецільовому використанні 7,3 млн грн з бюджету міста. За даними прокуратури, посадовець перерахував гроші на електрику, тоді коли вони мали йти на нові тролейбуси. За інформацією «Суспільне.Чернівці», йдеться про Михайла Олексюка, який виконував обов’язки директора з 2018 по 2021 рік.

За даними прокуратури Буковини, колишній керівник перенаправив гроші, які виділяли для купівлі нового транспорту, на аванс для оплати електроенергії. Оскільки 7,3 млн грн були виділені з бюджетної програми на купівлю тролейбусів, то, згідно із законодавством, він не мав права цього робити, повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 12 вересня.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 210 КК України (нецільове використання бюджетних грошей). У коментарі «Суспільне.Чернівці» Михайло Олексюк повідомив, що не погоджується зі звинуваченнями. За його словами, підозра стосується 2019 року, коли був ризик, що підприємству відключать електрику. Тоді він звертався до Чернівецької міської ради за фінансуванням.

За словами Олексюка, слідчий повідомив йому, що використання грошей з купівлі транспорту на оплату електрики мали погоджувати на сесії міської ради. А цього не було зроблено. Якщо в суді доведуть провину ексчиновника, то йому загрожує від двох до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на терсін від двох до шести років.