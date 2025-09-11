Олексія Бойко головою облради обрали 18 грудня 2020 року

У Чернівцях депутати обласної ради проголосували за припинення повноважень та звільнення голови ради Олексія Бойка. Рішення підтримали 33 присутніх депутатів. Про це стало відомо з трансляції засідання сесії 11 вересня.

Депутати на сесію Чернівецької обласної ради зібралися вперше від початку 2025 року. До порядку денного депутати від фракцій «Слуга народу» та «Батьківщина» двічі вносили пропозицію щодо припинення повноважень та звільнення голови ради Олексія Бойка. За включення цього питання до порядку денного проголосувало 35 депутатів. Опісля обранці пішли на коротку перерву, щоб провести погоджувальну раду із головами фракцій. Після цього розпочалося таємне голосування.

О 17:30 після підрахунку голосів стало відомо, що за рішення про припинення повноважень та звільнення голови ради Олексія Бойка проголосувало 33 депутати, тож рішення вважається прийнятим. Сам Олексій Бойко – не голосував.

Додамо, що ще у квітні депутати трьох фракцій Чернівецької облради закликали голову Олексія Бойка скласти повноваження. Відповідні звернення опублікували у фейсбуці депутати фракцій «Слуга народу», «Батьківщина» та «Громадський рух Народний контроль», а це 26 обранців із 64 у раді. Серед основних причин такої вимоги називали нехтування регламентом ради, відмову від скликання позачергової сесії та блокування депутатських ініціатив.

Олексій Бойко був обраний головою Чернівецької облради 18 грудня 2020 року від «Аграрної партії». Політична кар’єра Бойка почалася з Сокирянської райради, він двічі був там депутатом. Згідно з даними на сайті ЦВК, у 2010 році балотувався від «Партії регіонів». У 2015 році обраний від «Аграрної партії». У 2020 році потрапив в обласну раду від тієї ж партії. Більшістю голосів його обрали головою виборного органу.