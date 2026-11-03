Правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб повідомити Мендель про підозри

Колишній прессекретарці президента Володимира Зеленського Юлії Мендель заочно повідомили про підозру у державній зраді. Про це повідомили у пресслужбах СБУ та Офісу генпрокурора у вівторок, 3 листопада.

«За результатами комплексних заходів та відповідних експертиз встановлено, що у своїх публічних висловлюваннях і дописах у соцмережах Мендель дискредитує Україну на міжнародній арені, а також виправдовує кремлівський режим та розпочату ним повномасштабну війну проти нашої держави», – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними пресслужбі Офісу генпрокурора, до матеріалів, на яких ґрунтується підозра правоохоронців, увійшли публічні висловлювання Мендель у соцмережах та в інтервʼю іноземним медіа. Зокрема, прокурори звернули увагу на вислови «Я вірю, що Україна на межі зникнення», «Бачите, моя нація деградує». Крім того, за даними правоохоронців, експосадовиця заявляла, що в Україні відсутня демократія та свобода слова.

«На власній сторінці у фейсбуці підозрювана поширювала твердження про нібито отримання вигоди від продовження війни, політичний патронат, пропаганду та переслідування інакодумців. Ці та інші заяви активно використовували російські державні й провладні Кремлю медіа у своїх пропагандистських матеріалах», – повідомили у пресслужбі ОГП.

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За версією слідства, висловлювання Мендель містять ознаки порушення основ національної безпеки в інформаційній сфері, а також деструктивний інформаційно-психологічний вплив, спрямований на завдання шкоди державній безпеці. Правоохоронці стверджують, що поширення матеріалів, вигідних російській пропаганді, мало сформувати в іноземної аудиторії враження, що Україна не заслуговує на подальшу підтримку, а її керівництво свідомо перешкоджає осягненню миру.

ОГП та СБУ повідомили колишній посадовиці про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного часу), а також ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників). Санкції статей передбачають довічне позбавлення волі.

Оскільки 40-річна Юлія Мендель перебуває за межами України, правоохоронці повідомили їй про підозру заочно. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності.

Нагадаємо, у травні 2026 року Мендель дала інтервʼю американському телеведучому Такеру Карлсону, під час якого звинуватила Володимира Зеленського у вживанні наркотиків та причетності до відмивання грошей. Крім того, вона стверджувала, що навесні 2022 року Володимир Зеленський нібито був готовий поступитися Росії Донбасом. В Офісі президента заяви колишньої співробітниці заперечили.

Вже у вересні Володимир Зеленський запровадив проти Мендель санкції. У повідомленні ОП йшлося, що обмеження накладаються за розповсюдження дезінформації та російської пропаганди, а також підтримку агресивної політики України проти України.

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