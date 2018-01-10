Телеканал Львівської облради заплатить ₴1,5 млн за трансляцію своїх програм на НТА

Комунальне підприємство Львівської облради «Телекомпанія "Львів-ТБ"» (телеканал «Перший західний») за неконкурентною процедурою закупівлі замовило у телеканалу НТА трансляцію своїх програм впродовж наступних трьох місяців. Про це з посиланням на дані порталу публічних закупівель Prozorro повідомило 10 січня антикорупційне видання «Наші гроші. Львів».

В опублікованому на Prozorro договорі вказано, що вартість трансляції однієї години становить майже 920 грн з ПДВ. Загалом за три місяці трансляції програм (від 1 січня по 31 березня 2018 року) «Телекомпанія "Львів-ТБ"» заплатить НТА 1,49 млн грн. Передачі «Першого західного» на НТА транслюватимуть 18 годин на добу: із 00:30 до 08:00, із 10:00 до 18:30 та із 20:30 до 22:30.

Водночас в оголошенні про закупівлю вказано, що підставою для застосування неконкурентної процедури стала відсутність альтернативи.

«Застосування переговорної процедури закупівлі зумовлено тим, що ліцензія на мовлення, видана КП «Телекомпанія "Львів-ТБ"», містить докладні характеристики каналу. Таким чином необхідно провести переговорну процедуру закупівлі з «НТА-Незалежне телевізійне агентство» на закупівлю послуг з транслювання телепередач через ефірне мовлення», – йдеться в опублікованому на Prozorro оголошенні.

Зазначимо, що від листопада 2017 року новими власниками телеканалу НТА є члени партії «Народний контроль» Андрій Кісера та Андрій Мисик. До цього часу телеканал був підконтрольним колишньому народному депутату від ВО «Свободи» і офіційному спонсору партії Ігорю Кривецькому, відомому під прізвиськом «Пупс».