Підозру у розкраданні 1,5 млрд грн отримав Олександр Нагорський

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальну справу щодо начальника Головного управління з організації виробництва боєприпасів і будівництва споруд спецпризначення Міноборони Олександра Нагорського, якого обвинувачували у розкраданні грошей під час закупівлі артилерійських снарядів. Підставою для цього стали «правки Лозового». Про це у четвер, 2 жовтня, повідомив Центр протидії корупції.

У грудні 2023 року СБУ викрила схему зловживання на закупівлях артилерійських снарядів для ЗСУ. Підозру у розкраданні 1,5 млрд грн отримав Нагорський. Однак у вересні справу закрили через закінчення строку досудового розслідування, тобто «правки Лозового».

Відомо, що після вручення підозри справу Нагорського передали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро. Проте прокурор САП повернув її назад, адже слідчі СБУ не зібрали достатньо доказів для підтвердження складу злочину.

«Справа повернулась до Офісу генпрокурора, після чого генпрокурор знову визначив підслідність за СБУ. Після цього СБУ та Офіс генпрокурора продовжували строки досудового розслідування через Шевченківський суд, попри те, що знали – таке клопотання має розглядати ВАКС», – розповідають у Центрі.

Оскільки строк продовжив не той суд, справу скерували на розгляд до ВАКС вже після того, як сплили строки досудового розслідування. Відтак її навіть не розглянули до кінця.

Центр протидії корупції наголошує, що це не єдиний такий приклад. Нещодавно суддя ВАКС закрив справу про розкрадання 11,8 млн грн «Укрзалізниці», застосувавши «правки Лозового».

«Ми вже неодноразово наголошували, що Рада має скасувати пункт 10 статті 284 Кримінального процесуального кодексу. Саме він дозволяє закривати справи лише тому, що прокурор подав їх до суду бодай на один день пізніше завершення строку досудового розслідування. Однак депутати Зеленського вже неодноразово відмовлялись скасовувати ці правки, підігруючи обвинуваченим у корупції», – зазначають у дописі.

«Правки Лозового» – це низка змін у Кримінально-процесуальному кодексі. Вони отримали таку назву від прізвища народного депутата «Радикальної партії Ляшка» Андрія Лозового, який їх запропонував. Поправки набрали чинності 15 березня 2018 року. Вони стосувалися строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру тощо.

У лютому 2019 року незалежна Рада громадського контролю НАБУ презентувала експертне дослідження про те, як «правки Лозового» вплинули на діяльність органів правопорядку.

У грудні 2023 року Верховна Рада лише частково скасувала «правки Лозового».