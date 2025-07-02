БТР Patria 6x6 виробляються у Фінляндії й Латвії

У вівторок, 1 липня, Кабінет Міністрів Латвії підтримав передачу 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншого військового обладнання Україні. Про це повідомило Міністерство оборони Латвії.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пообіцяв, що перші з 42 бронетранспортерів Patria латвійського виробництва будуть відправлені українським захисникам «незабаром».

«Я впевнений, що наші бронемашини Patria допоможуть українським Збройним силам у боротьбі з агресором. Ми продовжимо підтримувати Україну і надалі – і в цьому, і в наступному році ми надамо Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту», – сказав Спрудс.

Бронетранспортери, які Латвія передасть Україні, були замовлені на початку лютого 2025 року.

Відомство зазначає, що поставка цих БТР в Україну не вплине на потреби та оперативні спроможності Збройних сил Латвії.

БТР Patria 6x6 виробляються у Фінляндії й Латвії у межах міжнародної програми Common Armored Vehicle System (CAVS) за участі Фінляндії, Латвії, Швеції та Німеччини. Співпраця між європейськими країнами включає створення кількох версій бронемашин на базі БТР Patria 6x6.

Patria 6x6 (Patria XA-300) – це шестиколісний бронетранспортер виробництва фінської оборонної компанії Patria. Уперше цей БТР був представлений на виставці Eurosatory у червні 2018 року.

Характеристики Patria 6x6:

довжина – 7,5 м,

висота по корпусу – 2,5 м,

ширина – 2,9 м,

максимальна бойова маса та вантажність машини – 24 т та 8,5 т відповідно,

максимальна швидкість по шосе – приблизно 100 км/год,

максимальний запас ходу – 700 км.

Броньована машина має конструкцію шасі, схожу на вантажівку, та зберігає компоненти своєї попередниці – броньованої модульної машини Patria AMV XP. Бронемашина може вмістити до 12 членів екіпажу. Екіпаж розміщується в передній частині корпусу, а десантні місця розташовані в повністю закритому десантному відділенні в задній частині.

Patria 6x6 призначена передусім для транспортування військ, але також може бути адаптована для інших завдань. Базова платформа може бути адаптована відповідно до різноманітних потреб з додаванням таких функцій як: системи плавання, лебідки, посиленої броні та різноманітних систем зброї.

На Patria 6x6 можна встановити різноманітні системи озброєння, починаючи від 7,62-мм кулемета до 25/30 мм систем прямого вогню середнього калібру та 120 мм баштової мінометної системи Patria Nemo.

Варіант із баштовою мінометною системою Patria Nemo був показаний на виставці DSEi 2019, а варіант важкого бронетранспортера з 25 мм дистанційною системою озброєння на DSEi 2021.