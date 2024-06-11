Можливості для українців у Польщі / Фото Servitum

За даними демографічних досліджень, з понад 7 мільярдів людей у світі більше 8% – це люди, яким поза 65 років. В основному вони проживають у розвинених країнах, де соціальні та медичні стандарти значно покращують якість і, відповідно, тривалість життя.

Так, демографи прогнозують, що вже до 2025 року частка осіб у віці понад 60 років переважатиме в Італії, Німеччині, Норвегії та ще низці країн. А в Польщі, за останніми даними, уже мешкає понад 6 мільйонів пенсіонерів, з яких близько 20% потребують постійного догляду. Статистика демонструє, що потреба у професії доглядальника за літніми людьми з часом користуватиметься все більшим попитом. Саме таку роботу для українців у Польщі пропонує компанія Servitum, яка уже 13 років допомагає знайти професійних опікунів тим, хто їх потребує.

Особливості роботи у Servitum

Від початку заснування у 2011 році Servitum став надійним постачальником послуг для тисяч клієнтів, а зараз регіональні представники компанії працюють по всій Польщі. Компанія не просто допомагає опікунам влаштуватися на роботу, а й підтримує з ними постійну комунікацію, зокрема й українською, аби усунути мовний бар’єр для тих, хто лише приїхав у Польщу, а також – докладно поінформувати кандидатів про всі умови працевлаштування.

У такий спосіб компанія забезпечує максимально комфортну адаптацію українців у новому для них середовищі. А надалі Servitum навчає майбутніх доглядальниць польській мові та особливостям опікунства на спеціальних курсах. Тож єдиною вимогою з боку працедавця є бажання кандидата опанувати нові знання та навички, щоб згодом почуватися впевнено на новій роботі.

«Ідея заснувати компанію прийшла з власного досвіду та розуміння глибокої нестачі кваліфікованого догляду за літніми людьми в Польщі. Мої початкові сумніви щодо культурних і мовних відмінностей між нашими країнами виявилися марними. Мій досвід показує, що опікуни з України характеризуються високим рівнем відданості своїй справі та готовністю навчатися новим навичкам. Вони дуже добре справляються зі своєю роботою з людьми похилого віку, зазвичай краще, ніж працівники з інших країн ЄС, включаючи Польщу», – говорить Walenty Bereza, засновник компанії Servitum.

Walenty Bereza, засновник компанії Servitum

Незнання мови та відсутність досвіду в опікунстві не стане перепоною для тих, хто хоче бути корисним, доглядаючи за людьми похилого віку. У Servitum наголошують: головне – готовність навчатися і працювати. А компанія, зі свого боку, надаватиме всебічну підтримку кожному кандидату: від зустрічі рекрутером на вокзалі до забезпечення житлом на час проходження навчання та підписання договору, від професійних курсів до юридичної допомоги з відкриттям візи та легалізацією в Польщі.

Легальне працевлаштування та прозора оплата праці

Працевлаштування у Servitum повністю легальне, а зарплата – офіційна, тому працівники компанії одразу допоможуть в оформленні PESEL UKR та відкритті банківського рахунку. Окрім того, майбутніх опікунів ретельно готують, забезпечуючи безкоштовним навчанням з медичними нюансами догляду за людьми похилого віку та уроками польської мови.

Важливо зазначити, що такий комплексний підхід допомагає уникнути непорозумінь у майбутньому: кандидат чітко розуміє свої обов’язки, які, до того ж додатково прописуються у договорі українською та польською мовами. Такою ж прозорою є і наперед обумовлена оплата праці: опікуни, які працюють у Servitum, застраховані від несподіванок, що можуть виникнути на нелегальній роботі та завжди знають, скільки й за що отримують.

Компанія допоможе в оформленні PESEL UKR та відкритті банківського рахунку

«Мені дуже подобається працювати у фірмі Servitum. Я теж вже немолода людина, але ще маю певні сили, маю життєвий досвід. І тому мені до вподоби піклуватися про неспроможних, про осіб старшого віку. Це є добра праця і я нею задоволена», – розповідає одна із доглядальниць.

Катерина додає: «У Servitum працюю вже два роки, мені подобається, що тут дуже приємні люди і гарне ставлення до нас, українок». Ірина, яка влаштувалася на роботу кілька місяців тому, теж задоволена колективом, заробітком, а також тим, що в серед опікунок можна зустріти багато співвітчизниць, тож інтегруватися у середовище іншої країни буде значно легше. Жінки сходяться в одному: постійна підтримка з боку рекрутерів і координаторів регіональних допомагає освоїтися на новій роботі, швидко опанувати необхідні навички та почуватися спокійно.

Як компанія підтримує українців

Адже у Servitum опікуна ніколи не залишають наодинці з проблемами. Специфіка роботи з людьми полягає у вмінні будувати місточки. Та буває так, що клієнту й опікуну не вдається знайти спільну мову. У таких випадках компанія зобов’язується підібрати для працівника іншого підопічного та забезпечить усім необхідним на час пошуку. Розуміння та дружнє ставлення тут працюють не лише стосовно клієнтів, а й стосовно опікунів – і Servitum стає тією ланкою, яка допомагає налагодити зв'язок між людьми, зробити так, аби перебування разом приносило обом ще більше задоволення і радості.

У Servitum опікуна ніколи не залишають наодинці з проблемами

Це, мабуть, чи не найбільший плюс роботи у Servitum, яка, на відміну від напівлегальних пропозицій, дає сміливість спокійно дивитися у завтрашній день. У випадку конфліктів працівника не буде позбавлено оплати праці чи викинуто на вулицю. Офіційне працевлаштування забезпечує тверду позицію у Польщі, доступ до страхування та державних програм допомоги людям, які змушені бути далеко від дому внаслідок війни.

Не менш важливо і те, що в Servitum є власний відділ легалізації, який невпинно моніторить зміни у законодавстві. Це надає опікунам додаткові можливості для облаштування свого життя у Польщі. А для тих, хто бажає залишитися і працювати тут якнайдовше, представники компанії допоможуть розв'язати питання з легалізацією та відкрити візу.

Servitum допомагає опікунам облаштувати життя у Польщі

І це далеко не єдиний приклад постійної підтримки українців: після повномасштабного вторгнення Servitum бере активну участь у проектах допомоги літнім людям, притулкам для тварин. Як соціально відповідальна компанія прагне робити внесок у суспільство, реагуючи на його актуальні запити. І ця стратегія стосується й майбутнього розвитку: у Servitum планують відкрити інтернет-магазин з медичним обладнанням, покликаним полегшити життя людей похилого віку та роботу опікуна. Також наступного року фірма Servitum планує взяти участь у програмі, розробленій для людей похилого віку від Європейського Союзу, яка протягом наступних трьох років створить сотні нових робочих місць.

З часом зростатиме і перелік послуг, які надає компанія – а це означає, що буде ще більше вакансій для українців, які хочуть легально працювати в Польщі та разом з командою однодумців допомагати тим, кому потрібна як фізична, так і духовна підтримка. Якщо ви теж хочете робити шляхетну працю та впевнено дивитися у майбутнє – приєднуйтеся до Servitum, отримавши всі переваги офіційної роботи та можливості для розвитку. Фірма Servitum надає вакансії та проводить навчання безкоштовно, без жодних оплат.

Важливо! Отримання від громадян гонорару, комісійних або інших винагород за надання послуги з пошуку роботи та сприяння у працевлаштуванні, інших пов’язаних з цим послуг забороняється.