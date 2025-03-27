Мілорад Додік перетнув кордон зі Сербією, а потім виїхав до Ізраїлю

Державний суд Боснії видав міжнародний ордер на арешт президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, який незаконно виїхав за кордон. Додік, який виступає за відокремлення Республіки Сербської, обвинувачується у посяганні на конституційний лад Боснії і Герцеговини, передає агентство Reuters в четвер, 27 березня.

Зазначається, що всупереч внутрішньому ордеру на арешт і виклик на допит, на початку тижня Додік перетнув кордон зі Сербією, а потім поїхав до Ізраїлю.

У суді Боснії повідомили, що, окрім Мілорада Додіка, міжнародний ордер також видали на арешт спікера Народної скупщини Республіки Сербської Ненада Стевандича, який виїхав до Сербії, але зараз повернувся до Боснії.

Нагадаємо, 26 лютого суд у Боснії й Герцоговині заочно засудив Додіка до одного року ув’язнення й на шість років позбавив права займатися політичною діяльністю. Додіка визнали винним в ігноруванні рішень Конституційного Суду і високого представника з Боснії і Герцеговини Крістіана Шмідта.

У 2023 році Мілорад Додік підписав закон, згідно з яким вироки Конституційного суду Боснії та рішення високого представника не застосовуватимуться в Республіці Сербській у складі Боснії і Герцеговини. Додік не визнав провину і після ухвалення вироку сприяв ухваленню законів, що забороняють федеральній поліції і представникам судової системи Боснії входити на територію Республіки Сербської – пізніше ці закони було скасовано Конституційним судом Боснії і Герцеговини.

Додік заявляє, що звинувачення проти нього безглузді, оскільки є політично мотивованими.