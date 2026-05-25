Теофіпольський районний суд Хмельницької області визнав винним лісничого Дениса Дегіляєва у спробі незаконно вивезти 30 колод необлікованого дуба та підробленні документів. За скоєне обвинуваченому призначили чотири роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 20 травня, у березні 2024 року лісничий КП «Теофіпольлісвод» організував перевезення необлікованої деревини з ділянки лісу поблизу селища Базалія та села Малий Лазучин Хмельницького району.

Для цього він залучив водія вантажівки ЗІЛ-131, який, за даними слідства, не знав про незаконність дій. Упродовж дня чоловіки здійснили два рейси та перевезли 21 колоду дуба на територію підприємства у Базалії. Під час третього рейсу вантажівку з ще дев’ятьма колодами зупинили поліцейські.

Після зупинки автомобіля Денис Дегіляєв, намагаючись приховати незаконне перевезення деревини, виправив дату у товарно-транспортній накладній та передав документ поліції. Під час слідства правоохоронці вилучили 30 колод дуба загальним об’ємом понад 13 кубометрів. Вартість деревини оцінили у 387,8 тис. грн.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У суді обвинувачений не визнав провину у спробі привласнення майна. Він пояснив, що виявив колоди у лісі та вважав їх законно заготовленими. За словами чоловіка, документи на вантаж не оформили через проблеми з електронною системою обліку деревини. Водночас він визнав факт підроблення товарно-транспортної накладної.

Суд дійшов висновку, що вина лісничого підтверджується матеріалами справи, показами свідків та відео з нагрудних камер поліцейських.

Суддя Андрій Самойлович визнав Дениса Дегіляєва винним за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України (закінчений замах на привласнення майна у великому розмірі) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Йому призначили чотири роки позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що нещодавно суд виніс вирок директору КП «Теофіпольлісвод» Юрію Мельнику за хабарництво. Обвинувачений вимагав у чоловіка 2 тис. літрів дизельного пального за сприяння у працевлаштуванні та оформленні бронювання для двох його синів. За скоєне посадовцю призначили 120 тис. грн штрафу.