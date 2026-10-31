У суботу, 31 жовтня, чотири літаки з жителями Олешків приземлилися у Гомелі

У суботу, 31 жовтня, чотири літаки з жителями Олешків, які захотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, приземлилися в аеропорту Гомеля в Білорусі. Евакуйованих зустріли медики, рятувальники та волонтери. Про це повідомляють білоруське державне агентство «Белта» та народний депутат Давид Арахамія.

Зазначимо, що жителі Олешків, які вирішили виїхати на підконтрольну Україні територію, вирушили до Гомеля військово-транспортними літаками російських Повітряно-космічних сил. Їх супроводжує український омбудсмен Дмитро Лубінець. Уранці до Білорусі також прибув літак із представниками російської та української делегацій, які брали участь у гуманітарній операції в Олешках.

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Перший літак з евакуйованими українцями приземлився в аеропорту Гомеля близько 9:00. Перед цим люди автобусами дісталися до Анапи, звідки кілька годин летіли до Білорусі.

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За даними «Белти», в аеропорту для зустрічі евакуйованих розгорнули наметове містечко. На місці працюють фахівці МНС, медики та волонтери Червоного Хреста, які одразу почали надавати українцям необхідну допомогу. У Гомелі жителі Олешків мають дочекатися можливості виїхати до пункту пропуску «Нова Гута», через який вони зможуть потрапити на територію України.

О 10:16 Арахамія написав, що останній, четвертий літак приземлився в Гомелі.

«Уже за кілька годин усі громадяни України, евакуйовані з Олешок, разом з українською делегацією будуть на території України», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 27 жовтня на Херсонщині оголосили режим тиші, щоб доправити гуманітарну допомогу до окупованих Олешок та евакуювати жителів, які хотіли залишити місто. За наявною інформацією, із травня 2026 року до Олешок і навколишніх сіл не надходили продукти та ліки. Через близькість до лінії фронту в місті також відсутні електро- та газопостачання. Мешканці самостійно вирішували, до якої країни хочуть виїхати: для евакуації до України та Росії сторони підготували автобуси.