Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що швидкі темпи вакцинації дають можливість уникнути введеня локдауну в Україні. Про це він заявив на гала-івенту «Україна та світ попереду – 2022», повідомляє «Укрінформ» у четвер, 16 грудня.

«Вакцинальна кампанія в Україні триває, ми вже сім тижнів вакцинуємо понад мільйон громадян щотижня, доволі швидко просуваємося. Понад 40% вакцинованих серед дорослого населення – це ключовий фактор, який нам дає можливість пообіцяти бізнесу, що локдаунів не буде», – сказав Шмигаль.

З його слів, окремі обмежувальні заходи, зокрема носіння масок, зберігатимуться ще досить довго, пише «Інтерфакс-Україна». Він нагадав, що хоч вакцинація цілком не захищає від інфікування, однак – суттєво знижує ризик серйозного перебігу хвороби та навантаження на медичну систему.

З 24 лютого 2021 року в Україні діє адаптивний карантин: регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації. В уряді зазначають, що станом на 15 грудня в Україні вакцинувалися понад 40% дорослого населення.

Зараз науковці прогнозують, що до кінця року захворюваність на коронавірус спадатиме, проте вже від початку наступного – почне знову зростати.