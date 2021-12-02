До виграшу в мільйон гривень Олександру Онофрійчуку не вистачило два кроки

Луцький лікар Олександр Онофрійчук виграв 200 тис. грн у телешоу «Хто хоче стати мільйонером». Чоловік зупинив гру на 14-му запитанні, оскільки не був впевнений у своїй правоті. До виграшу в мільйон гривень йому залишалось відповісти лише на два запитання.

Про участь луцького лікаря в телешоу «Хто хоче стати мільйонером» на каналі ICTV стало відомо у середу, 1 грудня. Відомо, що Олександр Онофрійчук працює у Волинській обласній клінічній лікарні на посаді лікаря ультразвукової діагностики щитовидної залози. Серед своїх захоплень чоловік назвав поїздки на дачу на вихідні. На гру разом з Олександром Онофрійчуком прийшла його дружина Яна, яка також працює лікаркою.

Чоловік правильно відповів на 13 запитань. Втім, на 14-му запитанні про те, яку зброю під час Другої світової війни планували використати США проти Японії, Олександр Онофрійчук вирішив зупинити гру. Як виявилось згодом, це було правильне рішення, оскільки чоловік хотів назвати неправильний варіант. До виграшу в мільйон гривень йому залишилось лише два кроки.

Дружина чоловіка зазначила, що дуже задоволена цим результатом. «Я вважаю, що Саша себе реалізував. Все-таки він пройшов стільки кроків. Він молодець. Він сам собі, і мені, і, може, багатьом іншим довів, що він може», – заявила жінка.