У середу, 14 липня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить будинки на 25 вулицях Львова. Протягом дня, із 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами: Буцманюка, 92а, 92д

Володимира Великого, 33, 59б, 61, 63, 65, 71, 73, 79

Винниця, 41, 42-65, 43, 43а, 43б, 104, 106, 108 – 115, 117 – 130, 132 – 144, 146 (парні)

Волошкова, 4, 12

Глибока, 16, 18, 27, 29

Городоцька, 65

Єфремова академіка, 79

Замарстинівська, 214, 226, 233, 240

Заозерна, 2 – 9, 11 13, 15, 17, 21 – 29а (непарні), 33, 35, 35а, 39, 43

Зелена, 278, 285, 287, 289а, 293, 295 – 313 (непарна)

Київська, 1, 7, 9

Княгині Ольги, 106, 112

Левинського І., 1, 2, 3, 4, 6

Личаківська, 88, 92, 100а, 102, 106, 106а, 119, 129, 130, 139, 135, 143, 145, 147, 147А, 151, 261 – 281 (непарні)

Лісна, 1, 2б, 6, 7, 8

Луговий проїзд, 5

Наукова, 48

Підлісна, 3, 7, 9, 11, 20

Полуднева, 1, 3

Проліскова, 23, 27, 27Б, 27А, 33, 35, 37, 41, 41а

Простора, 12

Топольна, 4

Холодна, 13, 15 – 21, 25, 25а, 42, 43, 47, 52, 54а, 54б, 60, 62, 66, 66а, 72, 78 – 88, 90, 92, 104

Холодна-бічна, 1

Чупринки Т. ген., 63, 68, 74, 76 – 84

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