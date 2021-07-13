«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 25 вулиць Львова
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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У середу, 14 липня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить будинки на 25 вулицях Львова. Протягом дня, із 09:00 до 17:00, світла не буде за такими адресами:
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- Буцманюка, 92а, 92д
- Володимира Великого, 33, 59б, 61, 63, 65, 71, 73, 79
- Винниця, 41, 42-65, 43, 43а, 43б, 104, 106, 108 – 115, 117 – 130, 132 – 144, 146 (парні)
- Волошкова, 4, 12
- Глибока, 16, 18, 27, 29
- Городоцька, 65
- Єфремова академіка, 79
- Замарстинівська, 214, 226, 233, 240
- Заозерна, 2 – 9, 11 13, 15, 17, 21 – 29а (непарні), 33, 35, 35а, 39, 43
- Зелена, 278, 285, 287, 289а, 293, 295 – 313 (непарна)
- Київська, 1, 7, 9
- Княгині Ольги, 106, 112
- Левинського І., 1, 2, 3, 4, 6
- Личаківська, 88, 92, 100а, 102, 106, 106а, 119, 129, 130, 139, 135, 143, 145, 147, 147А, 151, 261 – 281 (непарні)
- Лісна, 1, 2б, 6, 7, 8
- Луговий проїзд, 5
- Наукова, 48
- Підлісна, 3, 7, 9, 11, 20
- Полуднева, 1, 3
- Проліскова, 23, 27, 27Б, 27А, 33, 35, 37, 41, 41а
- Простора, 12
- Топольна, 4
- Холодна, 13, 15 – 21, 25, 25а, 42, 43, 47, 52, 54а, 54б, 60, 62, 66, 66а, 72, 78 – 88, 90, 92, 104
- Холодна-бічна, 1
- Чупринки Т. ген., 63, 68, 74, 76 – 84
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