«Львів не отримав з держбюджету жодної копійки»

Звинувачення міністра охорони здоров’я на адресу місцевої влади та головних лікарів у невиплаті обіцяних урядом надбавок до зарплати медикам, що борються з пандемією коронавірусу, не відповідають дійсності. Це випливає зі слів представників Львівської ОДА та мерії Львова, яких опитав ZAXID.NET.

Нагадаємо, що у суботу, 2 травня міністр охорони здоров’я Максим Степаном заявив, що уряд пераказав усі гроші на доплати, а от у затримках з виплатами медикам винні місцеві чиновники. «Зараз ми отримуємо сигнали, що ці виплати не були здійснені в повному обсязі з вини або органів місцевої влади, або головних лікарів лікарень. Почали маніпулювати щодо виплат, прораховувати якось там погодинно або ще якось. Це недопустимі речі. Наголошую, що всі без винятку виплати повинні здійснюватися в повному обсязі», – заявив Степанов.

Степанов не уточнив, з яких регіонів надходять скарги на затримки з доплатами, тому можна припустити, що йдеться про загальне явище. Тому ZAXID.NET вирішив з’ясувати ситуацію в представників Львіської міськради і Львівської ОДА.

Заступник голови Львівської ОДА Іван Собко стверджує, що уряд переказав гроші на березневу доплату медикам, що борються з коронавірусом, лише 23 квітня. Зарплати у 300% мали б отримати медики двох обласних лікарень у Львові – Центру екстренної допомоги та інфекційної лікарні.

«Зміни до держбюджету, що передбачали додаткове преміювання медиків, були внесені 13 квітня, порядок використання цих коштів уряд затвердив 22 квітня. 23 квітня державна субвенція прийшла на Львівщину. Після цього готували та погоджували проект розпорядження голови ЛОДА. Це розпорядження погоджується і з головою бюджетної та медичної комісій Львівської облради та головою облради. 30 квітня розпорядження підписав голова ЛОДА, – розповів Іван Собко. –Кошти розподілено так: 2,729 млн грн – для Центру екстреної допомоги та 2,5 млн грн – Львівській обласній інфекційній лікарні. Це ті 300% за березень, які задекларовані президентом, прем’єр-міністром та МОЗ. Після травневих вихідних 5-7 травня ці премії медики отримають на картки».

Натомість є значно серйозніше проблема з загальним фінансуванням медичної галузі на Львівщині. За словами Івана Собка, дефіцит фінансування медичних закладів другого і третього рівня на Львівщині складає 800 млн грн.

«Серйозні мінуси у фінансуванні мають Львівська обласна клінічна лікарня, ОХМАТДИТ, «Чорнобильська лікарня», усі районні лікарні. Загальний дефіцит фінансування до кінця 2020 року для обласних лікарень (третього рівня) – 360 млн грн, для районних лікарень – 440 млн грн, –каже Іван Собко. ­– Область додатково отримала 62 млн грн на підтримку закладів другого і третього рівня, які надають спеціалізовану медичну допомогу. Також виділили 36 млн грн з обласного бюджету. Цих коштів вистачить на покриття зарплати медикам за квітень і частково за травень».

Натомість міські лікарні наразі взагалі не отримали грошей з держбюджету, стверджує керівник управління охорони здоров’я Львівської міськради Володимир Зуб. Міські лікарні почали надавати допомогу хворим з коронавірусною інфекцією з квітня і коли медики отримають обіцяні урядом 300% зарплати – невідомо. Наразі вони отримали доплати лише з міського бюджету. Працівники 1-ї міської клінічної лікарні ім. Князя Лева отримали по 10 тис. грн. Ті медики, які захворіли на коронавірус, отримали з міського бюджету по 20 тис. грн. Зараз готують списки про доплату лікарям 8-ї міської клінічної лікарні, в якій лікують хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію.

«Місто Львів з державного бюджету не отримало наразі жодної копійки: ні в березні , ні у квітні. За квітень ми розраховували доплатити лікарям з державного бюджету обіцяні 300%, але, на жаль, цих грошей ми не отримали», – каже Володимир Зуб.

За його словами, постановою уряду Львівській області виділена державна субвенція, але вона мінімальна – трохи більше 200 млн грн. Ця субвенція розрахована на фінансування тих закладів, які не фінансуються НСЗУ, і частково на підтримку тих установ, які вступають у реформу.

«Але місто грошей ні за статтею доплати лікарям, ні з державної субвенції не отримало. Міський голова офіційно звернувся до голови ЛОДА з вимогою, аби потреби міста також були враховані», – каже Володимир Зуб.

Більша частина грошей, що надійшли як державна субвенція, за словами Володимира Зуба, пішла на підтримання установ, які не фінансуються НСЗУ. Це як правило обласні установи, такі як паталогоанатомічне бюро, судово-медична експертиза, Центр служби крові, Центр громадського здоров’ я, Будинки дитини. Вони не підписують контракти з НСЗУ і утримуються за рахунок субвенції.

«У нас у лікарні швидкої медичної допомоги є паталогоанатомічне відділення, і відділення переливання крові, які також НСЗУ не фінансуються. Ми порахували наші потреби до кінця року і звернулися в ЛОДА з листом, щоб місту також з цієї субвенції були передбачені кошти, а також на підтримку тих установ, в яких контракт з НСЗУ виявився менший, ніж є потреба», – каже Володимир Зуб.

Нагадаємо, що з 1 квітня вступив в дію другий етап медичної реформи, відповідно до якої кожна медустанова отримує фінансування за підписаними контрактами з НСЗУ за програмою державних медичних гарантій. За квітень медичні установи міста отримали перші виплати від НСЗУ: хто скільки підписав контрактів, стільки і отримав.

Через поширення коронавірусу деякі міські лікарні були перепрофільовані, тобто вони приймають непрофільних пацієнтів, зокрема, хворих на коронавірус чи з підозрою на це захворювання. Скажімо, 8-ма міська клінічна лікарня, 1- ша міська лікарня ім. Князя Лева. Вони отримуватимуть фінансування за тими пакетами, по яких підписали контракти з НСЗУ.