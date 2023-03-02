За 85 грн на день неможливо повноцінно харчуватися

2 березня сесія ЛМР затвердила міську програму забезпечення покращеного харчування військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію у закладах охорони здоров’я Львівської міської територіальної громади, повідомила прес-служба ЛМР.

У міському управлінні охорони здоров’я кажуть, що під час лікування важких травм та подальшій реабілітації, військовослужбовці потребують покращеного харчування, що є складовою лікувального процесу. Тому й виникла необхідність прийняти таку програму.

«На харчування передбачено 85 гривень у день, і такі кошти не можуть повноцінно покрити потребу у витратах на харчування для військових, які проходять тривале лікування і реабілітацію. Переважно такі пацієнти не є мешканцями Львівської громади, тому їх родичі не проживають тут і не можуть їх відвідувати та надавати додаткові продукти харчування, які містять необхідні вітаміни та мікроелементи», - повідомила керівниця управління охорони здоров’я ЛМР Марта Матюшко.

Програма передбачає розробку раціону харчування на основі потреб хворого в енергії та нутрієнтах, залежно від вихідного нормо-, гіпо- або гіпертрофічного стану. Для цього необхідно додатково виділити з бюджету на харчування 1 військовослужбовця – 60 грн в день, що загалом становить 1,8 млн грн до кінця року.