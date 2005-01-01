Львівська поліція зупинила водія без прав у стані наркотичного сп’яніння

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 17:234080

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Львівська поліція зупинила водія без прав у стані наркотичного сп’яніння
фото патрульної поліції Львова
Водій викинув згорток з наркотиками

Вночі у Львові затримали водія за кермом у стані наркотичного сп’яніння. Крім того, він не мав документів і страхівки.

Патрульні інспектори зупинили автомобіль Daewoo на вул. Сихівській через те, що у нього не була увімкнута фара. У водія не було документів. Також були відсутні поліс обов’язкового страхування та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

«Патрульні помітили, як з кишені водія випав паперовий згорток. Чоловік сказав, що це не його, проте в патрульних виникла підозра, що там може бути наркотична речовина та викликали слідчо-оперативну групу. Експерт вилучив речовину на експертизу. Водія доставили до медичного закладу для перевірки його на стан наркотичного сп’яніння. Висновок аналізу виявився позитивним. В організмі у водія виявили амфетамін», ‒ розповіли деталі затримання у прес-службі патрульної пліції Львова.

На 43-річного чоловіка склали протокол за кермування в стані наркотичного сп’яніння та постанову за відсутність документів.

Далі матеріали справи передадуть у суд.

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