Червоним кольором позначений ставок, на якому приватизували шлюз

Жовківський районний суд закрив справу щодо державної реєстраторки Христини Бойко, яка дозволила приватизували шлюз на ставку біля Львова. Прокурор щодо закриття справи за термінами давності не заперечив.

Як вказано в матеріалах справи, у 2018 році Христина Бойко працювала державною реєстраторкою КП «Реєстрація майна та бізнесу» Винниківської міської ради. В травні 2019 року вона зареєструвала право приватної власності та шлюз на ставу в селі Блищиводи на вул. Лозовій, 13. Цю реєстрацію вона виконала на підставі довідки Зіболківської сільради та техпаспорта. При цьому, як стверджує прокуратура, законних підстав для такої реєстрації не було, оскільки гідротехнічна споруда ставка не є нерухомістю.

Завдяки реєстрації права власності, з 2020 року шлюз приватизований ТзОВ «Рибальський Край». Зіболківська сільська рада передала підприємцям і землю площею майже 11 га для розведення риби.

Через це прокуратура повідомила Христині Бойко про підозру в зловживанні повноваженнями за ч. 1 ст. 365-2 та ч. 1 ст. 362 ККУ. У суді реєстраторка клопотала закрити кримінальне провадження через закінчення термінів давності злочину. Прокурор проти цього не заперечив. При цьому, Христина Бойко свою провину у вчиненому визнала.

Зважаючи на обставини справи, Володимир Мікула клопотання реєстраторки задовольнив і звільнив її від відповідальності. Суд закрив провадження через закінчення термінів давності. Цю ухвалу в апеляції ніхто не оскаржував.

Додамо, що реєстраторка Христина Бойко фігурувала у скандалі з приватизацією двох ринків у Львові – «Винниківського» та «Підзамче». Зрештою, міська рада узаконила приватизацію ринків завдяки мировій угоді з Софією Максимець – донькою відомого львівського бізнесмена Григорія Козловського.

Судячи з декларації, зараз Христина Бойко працює державною реєстраторкою Мостиської міської ради.