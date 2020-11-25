У лікарнях міста вже облаштували 554 точок доступу до кисню

Львівські лікарні до кінця року мають отримати ще 254 кисневих концентраторів. Зараз у міських медзакладах уже є 288 апаратів. Про це інформує прес-служба Львівської міськради.

За словами заступниці міського голови й керівниці міського штабу протидії Covid-19 Галини Слічної, до кінця грудня очікують надходження ще 254 таких апаратів.

«Ці концентратори вкрай необхідні для лікування хворих на коронавірус у важкому стані. У лікарнях міста вже облаштували 554 точки доступу до кисню, їх кількість постійно збільшують, аби всі ліжка для хворих на коронавірус були обладнані киснем», – зазначила Галина Слічна.

Наразі у прес-службі ЛМР немає інформації про те, у які саме медзаклади міста скерують нові апарати та яку суму на них планують витратити.

Нагадаємо, 16 листопада, у Львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги відкрили першу частину нового відділення, яке прийматиме хворих на коронавірус. Перші 50 місць підготували лише за 12 днів. Уже облаштували близько 200 ліжок, загалом у новому відділенні має бути 350 ліжок. Загалом у лікарні швидкої допомоги буде до 650 місць для хворих на коронавірус. До слова, також у львівській лікарні швидкої допомоги створили найбільшу в Україні реанімацію.