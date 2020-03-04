Львівські водії влаштували затор на тротуарі. Відео дня

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 13:0045761

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Львівські водії, намагаючись об'їхати затор на вул. Героїв Майдану, створили новий, але вже на тротуарі. Причиною затору стала ДТП, внаслідок якої обидві смуги для руху транспорту виявились перекритими. Попри очевидність грубого порушення ПДР, учасників затору на тротуарі навряд чи покарають – як пояснили ZAXID.NET у патрульній поліції, процедура притягнення до відповідальності у таких випадках довга і забюрократизована.

відео Illia Uzun / РАГУlive

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