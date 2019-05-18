Телеканал «1+1» вибачився за згадку греко-католиків у сюжеті про педофілів

Сюжет розповідав про педофілію в польській церкві, однак ведуча при цьому згадала греко-католиків

Відомий у Львові священик УГКЦ Юрій Бойко публічно звернувся 18 травня до керівництва телеканалу «1+1» з вимогою спростувати і вибачитись за згадку греко-католиків у сюжеті про посилення покарання за педофілію у Польщі. Гендиректор «1+1» Олександр Ткаченко запевнив ZAXID.NET, що це була ненавмисна обмовка Соломії Вітвіцької, а в суботу ввечері інша ведуча ТСН Наталія Мосійчук вибачилась перед глядачами телеканалу за слова своєї колеги.

У начитці до сюжету про педофілію 17 травня ведуча ТСН Соломія Вітвіцька у прямому ефірі й справді згадала про греко-католиків. «Питання про посилання покарання загострилося після виходу скандальної документальної стрічки. Двогодинний фільм «Тільки не говори нікому» викриває сексуальне насилля в польських греко-католицьких церквах, а також факт замовчування злочинів церковними ієрархами», – сказала в ефірі «1+1» Соломія Вітвіцька.

У згаданому журналісткою фільмі насправді розповідається про педофілію у Польській католицькій церкві. А те, що вона в ефірі згадала про греко-католицьку, Юрій Бойко трактує як свідомий крок.

«Доводжу до відома керівництва телеканалу, що в Польщі діє єдина греко-католицька Церква і нею є УГКЦ. Вона діє у статусі митрополії, яка має дві єпархії. З огляду на те, що подана телеканалом «1+1» інформація завдала поважної моральної шкоди УГКЦ і її вірним, вимагаю публічного спростування і вибачення за висвітлення фальшивої інформації протягом 24 годин», – написав 18 травня священик Юрій Бойко.

Сюжет ТСН про посилення покарання за педофілію у Польщі

Коментаря самої Соломії Вітвіцької щодо цього інциденту отримати не вдалося, однак гендиректор «1+1» Олександр Ткаченко заявив ZAXID.NET, що це була ненавмисна обмовка журналістки і на сайті телеканалу ці слова виправлять.

У будь-якому випадку львівський священик вимагає в «1+1» пояснити згадку УГКЦ в негативному сюжеті. «У випадку відсутності вибачення вважатиму, що подана у випуску новин фальшива інформація була спеціально продуманим кроком і є елементом інформаційної війни проти Української греко-католицької церкви», – додав Юрій Бойко.

Зазначимо, що УГКЦ не є єдиною греко-католицькою церквою – загалом існує більше десяти різних греко-католицьких церков, хоча саме УГКЦ вважається з-поміж них найбільшою.

P. S. У прямому ефірі вечірнього випуску «ТСН» о 19:30 Наталія Мосейчук від імені телеканалу вибачилася за допущену помилку. «Прикра помилка. Ми припустилися її напередодні. У матеріалі про зміни польського законодавства, що стосується покарання для педофілів, у фільмі «Тільки не говори нікому», після якого депутати Сейму і вирішили подовжити тюремні терміни для гвалтівників дітей, ішлося про сексуальне насилля в римо-католицьких церквах, а не в греко-католицьких. І ми щиро, дуже щиро перепрошуємо», – сказала Мосейчук.