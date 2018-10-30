Львівський патрульний врятував бабусю, яка зачинилася на балконі

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 14:423240

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Львівський патрульний врятував бабусю, яка зачинилася на балконі
фото патрульної поліції
Патрульний заліз по пожежній драбині до квартири жінки

Львівську поліцію викликали на вул. Широку у Львові, де на допомогу кликала літня жінка. 84-річна мешканка будинку зачинилася на балконі і не могла встати через хворі ноги. Патрульний інспектор заліз на третій поверх і відчинив двері балкону.

Сусіди викликали патрульних, а ті ‒ рятувальників.

«Інспектори викликали бригаду ДСНС і, скориставшись їхньою драбиною, майор поліції 3 батальйону Сергій Мирончук піднявся на 3 поверх у квартиру. Він відчинив двері на балкон зсередини. Спільними зусиллями допомогли жінці дістатися до ліжка та викликали швидку», ‒ розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сусіди подякували поліцейським. Жінка самотня, в Україні її родичів немає.

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