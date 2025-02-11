Львівський загін прикордонників розпочав новий набір контрактників
Новини Львова від ZAXID.NET за 11 лютого
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У вівторок, 11 лютого, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Вчинив ДТП та втік. Патрульні розшукали водія, який збив двірничку у Львові.
- Хворих на грип та ГРВІ більшає. Чи закриють львівські школи на карантин.
- Допомагали втекти з країни. У Льові та області викрили переправиників ухилянтів за кордон.
- Шукають колег. Львівський загін прикордонників розпочав новий етап набору для контрактників.
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