Львів’ян запрошують на прощу до Унівської лаври з нагоди 25-річчя центру «Джерело»

На Львівщині відбудеться проща для дітей та молоді з особливими потребами

У суботу, 23 червня, о 10:00 розпочнеться подячна проща до Унівської Лаври, яку організовує навчально-реабілітаційний центр «Джерело» з нагоди 25-річчя діяльності.

Взяти участь у прощі запрошують родини дітей та молоді з особливими потребами, випускників центру, волонтерів, партнерів та усіх охочих. У програмі прощі передбачені літургія, співи та святкування, повідомила прес-служба Льівської міськради.

За 25 років роботи центру допомогу у ньому отримали більше 5 тис. дітей та молоді віком від кількох тижнів до 45 років. Зараз у центрі щодня займається 170 вихованців, 200 родин отримують консультаційний супровід та необхідні реабілітаційні послуги.

Додамо, навчально-реабілітаційний центр «Джерело» був заснований 1993 року батьками дітей з церебральним паралічем товариства «Надія» та волонтерами з Канади. У 2008 році, за підтримки Львівської міськради на базі «Джерела» створено Львівський міський центр реабілітації. «Джерело» фінансується у рівних частинах з міського бюджету Львова та благодійних надходжень.