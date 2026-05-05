Ухилянта затримали разом з двома переправниками у Берегівському районі

На Закарпатті затримали двох місцевих мешканців разом із 33-річним львів’янином, якому за 7 тис. доларів пообіцяли незаконний перетин кордону. За порадою переправників ухилянт купив вінок, адже за легендою нібито мав їхати на похорон побратима.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у вівторок, 5 травня, у переправлені львів’янина до Румунії підозрюють 32-річного та 16-річного жителів села Черна Берегівського району.

«За вказівками старшого фігуранта військовозобов’язаний придбав вінок, оскільки за легендою мав їхати на похорон побратима. У селищі Королево чоловіка зустрів неповнолітній співучасник та мотоциклом відвіз до Новоселиці, де на львів’янина очікував спільник», – розповіли в поліції.

32-річного переправника затримали під час супроводу львів’янина до місця незаконного перетину кордону. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому та його спільнику інкримінують ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон).

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на до 3 років з конфіскацією майна.