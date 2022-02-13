Сихівський районний суд стягнув 10 тис. грн моральної компенсації з власників собаки кане-корсо, який вкусив на вулиці жінку. Постраждала заявила, що увкус тварини суттєво вплинув на стан її фізичного і психологічного здоров'я.

Постраждала Тетяна М. розповіла у суді, що ще 12 липня 2019 року її на території «Духовної семінарії» на вул. Хуторівка її вкусив за руку собака породи кане-корсо. Тварину без намордника вигулювало подоружжя Світлани та Ореста Щ.

«Внаслідок цих подій постраждала зазнала моральної шкоди, яка полягає у пережитому сильному психологічному стресі, фізичному болі, психологічних травмах, понівеченій руці, втраті на 44% функцій правої руки, відновлення старих болячок, виникнення нових хвороб», – вказано у рішенні суду.

Тетяна М. зазначила, що власник собаки сплатив їй лише 200 грн в лікарні після укусу тварини. За словами постраждалої, після укусу її сон став тривожний і вона почала ходити до психотерапевта. Окрім того, вона втратила можливість займатися улюбленою справою – виробляти свічки ручної роботи.

У серпні 2019 року Сихівський райсуд оштрафував власницю собаки Світлану Щ. на 85 грн і конфіскував у неї тварину. Постарждала Тетяна М. подала ще цивільний позов у цій спрві, вимагаючи сплатити їй 118,5 тис. грн моральної компенсації і 33 тис. грн, які вона витратила на послуги адвоката. Цей позов Сихівський райсуд розглянув 12 січня 2022 року.

Світлана Щ., своєю чергою, заявила, що постраждала перебільшує нанесену їй шкоду. За її словами, собака «граючись хапнула за руку позивача, незначно пошкодила лише тканину куртки, на тілі постраждалої не було ознак пошкодження, а був лиш характерний знак у вигляді відбитку зубу собаки, незначний кровопідтік з`явився лише згодом».

Валсниця собаки заявила, що її чоловік одразу запропонував Тетяні М. допомогу та компенсацію. Подружжя погодилось виплатити постарждалій 3 тис. грн компенсації, а в решті просили суд відмовити.

«До суду поступили письмові пояснення, в яких зазначила, що доводи позивача про те, що з моменту укусу собаки, вона втратила чутливість руки та не може займатися виготовленням свічок ручної роботи, не веде активний спосіб життя, не відвідує жодні заходи не відповідають дійсності та спростовуються фотокартками відпочинку позивача у вересні 2020 року з острову Мадейра, скрінів переписки з позивачем, які підтверджують, що остання активно займається виготовленням свічок ручної роботи», – вказано у судовому рішенні.

Суддя Софія Чорна, яка розглядала цю справу, вирішила задовольнити позов Тетяни М. лише частково. Так, суд стягнув зі Світлани та Ореста Щ. 10 тис. грн моральної компенсації та 2512 грн судових витрат. Це рішення суду набуде чинності за 30 днів після його складання.