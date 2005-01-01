Маршрут електропоїзда сполученням Стрий - Лавочне - Стрий продовжили до станції Мукачево

«Львівська залізниця» продовжила маршрут електропоїзда №6183/6184 сполученням Стрий - Лавочне - Стрий до станції Мукачево.

Починаючи із понеділка, 11 червня, поїзд №6183 Стрий - Мукачево курсує за наступним графіком: відправлення зі Стрия відбувається на десять хвилин раніше, о 8:30, зупинка на станції Конюхів – 8:39 - 8:40, Гірне –8:45 - 8:46, Любинці – 8:50-08:51, Нижня Стинава –8:55-8:56, Нижнє Синьовидне – 9:00-9:01, Верхнє Синьовидне – 9:07 - 9:08, Сколе – 9:18-9:20, Гребенів – 9:30-9:31, Тухля – 9:41 - 9:42, Славське - 9:55 - 9:57, Тернівка - 10:4 - 10:05, Лавочне –10:11 - 10:12, Бескид –10:23 - 10:24, Скотарське – 10:37 - 10:40, Воловець - 10:50 - 10:51, Свалява – 11:21 - 11:24, Карпати – 11:34 - 11:35, прибуття в Мукачево о 11:51, повідомила прес-служба підприємства.

Тим часом поїзд №6184 на шляху прямування робить додаткову зупинку на зупиночному пункті Тернівка, а відправляється із Мукачева о 12:09, зупинка на станції «Карпати» –12:24-12:25, Свалява – о 12:35 - 12:37, Воловець –13:08 - 13:10, Скотарське – 13:20 - 13:21, Лавочне – 13:42 - 13:43, Тернівка –13:48 - 13:49, Славське – 13:56 - 13:58, Тухля –14:10 - 14:11, Гребенів – 14:21 - 14:22, Сколе – 14:32 - 14:33, Верхнє Синьовидне – 14:43 - 14:44, Нижнє Синьовидне - 14:50-14:51, Нижня Стинава – 14:54 - 14:55, Любинці – 15:00-15:01, Конюхів – 15:08 - 15:09, прибуття у Стрий о 15:18.

У зв’язку із запровадженням цих змін, із 15 червня частково зміниться розклад руху поїзда №7001 сполученням Львів - Мукачево: відправлення зі Сколе відбуватиметься о 9:18-9:20, зупинка на станції Гребенів – 9:30 - 9:31, Тухля – 9:41 - 9:42, Славське – 9:55 - 9:58, Лавочне – 10:11 - 10:13, Скотарське – 10:37 - 10:40, Воловець – 10:50 - 10:51, Свалява – 11:21 - 11:24, Карпати – 11:34 - 11:35, прибуття в Мукачево о 11:51.

Зазначено також, що поїзд №7001/7002 Львів - Мукачево - Львів, починаючи із 4 червня, курсує по п’ятницях, суботах та неділях. Поїзд №6183/6184 Стрий - Лавочне - Стрий курсує з понеділка до четверга включно.

Нагадаємо, з 9 червня «Львівська залізниця» запровадила зупинку трьох електропоїздів біля озера Задорожнє.