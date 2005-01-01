Майже всі депутати ЛМР увійшли до комісії, яка контролюватиме реконструкцію вул. Бандери

«Люди почали відчувати відповідальність за свої вулиці. І це прекрасно».

Бруківка на вул. Бандери, через яку виникли суперечки

У четвер, 22 березня, Львівська міськрада створила комісію для контролю за розробкою проекту реконструкції вул. Бандери. При цьому в ході дискусій у сесійній залі до комісії вирішили увійти 54 з 64 депутатів ЛМР. Врешті 47 депутатів проголосували за створення такої комісії.

Зазначимо, що йдеться про проект «Вулиця для всіх», у межах якого українські та німецькі фахівці, залучаючи мешканців та активістів, розробили попередні візуалізації реконструкції вул. Бандери.

У травні 2017 року представники «Інституту міста» та «Інституту просторового розвитку» представили попередній ескізний проект реконструкції, на основі якого мав би розроблятися робочий проект. Проект передбачав заміну бруківки на асфальт на проїжджій частині вулиці, облаштування двох смуг руху (по одній в кожен бік) для громадського та приватного автотранспорту, велосмуги та широкі тротуари. Крім того, проектанти запропонували перетворити площу біля церкви Ольги та Єлизавети та вул. Професорську на пішохідні зони.

Однак частина мешканців та депутатів з таким проектом не погодились, а в листопаді 2017 року з ініціативи депутата від «Української галицької партії» Тараса Чолія відбулись офіційні громадські слухання, на яких більшість присутніх висловилась проти запропонованого проекту реконструкції.

Відтак Тарас Чолій підготував проект ухвали про створення комісії з питань контролю за розробкою проекту реконструкції вул. Бандери. При цьому пропонувалося включити до неї всіх чотирьох депутатів від УГП, Ігоря Зінкевича та Любомира Босаневича від УКРОПу та Сергія Іваха від «Блоку Петра Порошенка».

Однак решта фракцій з таким складом комісії не погодились і проголосували за включення до комісії всіх 24 депутатів «Самопомочі», десятьох депутатів від БПП, по шість депутатів від «Народного контролю» та «Громадянської позиції» та двох від «Свободи». Не увійшли до комісії лише шестеро депутатів від «Свободи», троє від УКРОПу і секретар ЛМР Анатолій Забарило.

Саме за такий склад комісії, до якої увійдуть 54 із 64 депутатів ЛМР, і проголосувала сесія міськради. Комісія стане по суті першою депутатською комісією, яка контролюватиме інженерні та архітектурні рішення.

Зазначимо, що цьогоріч реконструювати вул. Бандери не планують, оскільки на це в бюджеті немає коштів.