Магомед Мусаєв таємно став власником одного з найбільших світових медіа-холдингів

Пов’язаний із Кремлем російський бізнесмен Магомед Мусаєв у приватних розмовах стверджував, що став власником медіа-холдингу Forbes і «отримав ключ від найавторитетнішого світового бренду». Про це пише The Washington Post з посиланням на п'ять аудіозаписів і відеозапис.

Як повідомляється, Мусаєв, який є видавцем російського Forbes, заявляє про проведену угоду в приватних розмовах з партнерами по бізнесу.

«Я щойно купив глобальний Forbes. Ви розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ дасть мені доступ до кого завгодно», – говорить Мусаєв на одному із записів.

На ще одному аудіо бізнесмен заявляє, що підставним покупцем виступив американський підприємець Остін Рассел. Навесні 2023 року Рассел заявляв, що купує контрольний пакет акцій Forbes за 800 млн доларів.

Пропозиція Рассела щодо Forbes привернула увагу Комітету з іноземних інвестицій у США (CFIUS), за словами двох людей, знайомих з цим питанням. CFIUS, що діє під егідою Міністерством фінансів, має повноваження перевіряти певні бізнес-транзакції США на предмет ризиків для національної безпеки. Комітет може наполягати на змінах або, в окремих випадках, просити президента заблокувати угоду.

У листі від 9 серпня сенатори з Комітету з питань розвідки Том Коттон і Марко Рубіо закликали міністра фінансів Джанет Єллен, переглянути угоду, стверджуючи, що Рассел «маскується під головного покупця», тоді як «очевидно, що він є лише каналом для великих іноземних інвесторів». Сенатори стверджували, що основна частина грошей надійшла від інвесторів з іноземними зв'язками, в тому числі від близького соратника Мусаєва.

WP зауважує, що Рассел разом із топ-менеджерами медіагрупи Forbes був на 60-річчі Мусаєва, яке він святкував у Нью-Йорку в червні 2023 року.

У коментарі виданню американський підприємець заперечив причетність Мусаєва чи будь-яких інших російських громадян до угоди.

WP акцентує увагу на тому, що із заяв Мусаєва не зовсім ясно, що конкретно мав на увазі Мусаєв: чи допоміг він укласти угоду і тому отримає вплив в холдингу, чи був він таємним інвестором, що вкладає гроші в угоду через інших людей, або ж ці заяви брехливі чи перебільшені.

У коментарі WP Мусаєв сказав, що будь-яке припущення, що він контролював угоду, є “абсолютною нісенітницею” та заперечував, що міг сказати своїм колегам, що купив Forbes. В іншій заяві, надісланій електронною поштою, він додав: «Я не інвестував у цю операцію і не планую інвестувати будь-яким способом у майбутньому, прямо чи опосередковано».

The Washington Post називає Мусаєва бізнесменом, «пов'язаним з урядом РФ». Через свого тестя олігарх входить у близьке оточення пов’язаного з Кремлем мільярдера Сулеймана Керімова, який також уродженець Дагестану. Він президент венчурного фонду Global Venture Alliance. Forbes Russia він викупив у 2018 році. Керувати таким виданням він не зміг би, не отримавши схвалення Кремля.